Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda Hırvatistan ve Hollanda ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekip, Orhun Ene yönetiminde çalıştı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda, Orhun Ene yönetimindeki idmanda hücum ve savunma setleri üzerine çalışıldı.

Milli takım, İstanbul'un ev sahipliğinde Kovid-19 salgını nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda 27 Kasım Cuma günü saat 19.00'da Hırvatistan ve 29 Kasım Pazar günü de saat 17.00'de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.