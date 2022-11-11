Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki millilerin bugün saat 21.00'de Belçika ile oynayacağı maçın kadrosu şu şekilde:

Buğrahan Tuncer, Furkan Haltalı, Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer, Scottie Wilbekin, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca, Kenan Sipahi.