Ay-yıldızlılar, 3 Temmuz Pazar günü deplasmanda oynayacağı Büyük Britanya maçı öncesi İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu´nda toplandı. Yaklaşık üç saat süren bir çalışma gerçekleştiren millilerin antrenmanında ING Basketbol Süper Ligi´nde sezonu bitiren oyuncular da yer aldı.

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki antrenmanı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF yöneticileri de takip etti.