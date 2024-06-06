A H5N2 virüsü nedir, belirtileri nelerdir? DSÖ'den A(H5N2) virüsü uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü tarafından Meksika'da A (H5N2) virüsü sebebiyle gerçekleşen ilk ölümcül vaka doğrulandı. Koronavirüs sonrası gündemde yer edinen kuş gribi H5N2 virüsü, influenza A virüsünün bir alt tipidir ve özellikle kuşlarda hastalığa neden olduğu biliniyor. Peki A H5N2 virüsü nedir, bulaşıcı mı?
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Enfekte kuşların dışkıları, salgıları ve tüyleri ile doğrudan veya dolaylı temas yoluyla bulaşan H5N2 virüsü nedeniyle ilk ölümcül vakanın doğrulanmasının ardından detaylar merak edildi. İşte Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan A(H5N2) virüsü hakkında ayrıntılar
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A (H5N2) NEDİR?
H5 N2, Influenzavirus A türünün bir alt türüdür. Alt tip, tavuklar, ördekler, hindiler, şahinler ve devekuşları dahil olmak üzere çok çeşitli kuşları enfekte eder. Etkilenen kuşlar genellikle hasta görünmüyor ve kuş gribi viral alt tipleri nedeniyle hastalık genellikle hafif seyrediyor.
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DSÖ, KUŞ GRİBİNDEN İLK ÖLÜMÜ DOĞRULADI
Dünya Sağlık Örgütü, Meksika'da A(H5N2) virüsü olarak bilinen "kuş gribi"nden ilk ölümü doğruladı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Meksika'da kuş gribinin bir alt türü olan A(H5N2) virüsü nedeniyle ilk ölümcül vakanın yaşandığını doğruladı.
DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Meksika sağlık makamlarının DSÖ'ye, insanlarda A(H5N2) virüsü ile enfekte olduğu doğrulanmış ölümcül bir vakayı bildirdiği kaydedildi.
Vakanın, bir Meksika eyaleti sakininde tespit edildiği belirtilirken, bunun dünya genelinde laboratuvar tarafından doğrulanmış ve ilk kez bir insanda görülen A(H5N2) vakası olduğu bildirildi.
Açıklamada, Meksika'da ilk kez bir kişide A(H5N2) virüsü enfeksiyonu görüldüğü de yer aldı.
Bu vakada "virüse neden maruz kalındığının" kaynağının şu anda bilinmediği kaydedilirken, Meksika'daki kümes hayvanlarında A(H5N2) virüsünün görüldüğünün rapor edildiği hatırlatıldı.
Uluslararası Sağlık Tüzüğü'ne göre, yeni bir tür olan A(H5N2) virüsünün neden olduğu insan enfeksiyonunun, halk sağlığı üzerinde yüksek etki potansiyeli olduğu vurgulanan açıklamada, "Mevcut bilgilere dayanarak DSÖ, bu virüsün genel nüfusa yönelik mevcut riskini 'düşük' olarak değerlendiriyor." denildi.
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