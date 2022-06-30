Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 5'inci günü tamamlandı. Türkiye, dün organizasyonda, 10 altın, 6 gümüş, 5 bronz madalya kazandı.

Türkiye, beş günün sonunda, 18 altın, 9 gümüş, 12 bronz toplam 39 madalyayla genel sıralamadaki birinciliğini korudu.

Türkiye'yi İtalya takip ederken, ev sahibi Cezayir üçüncü sırada yer aldı.

Oyunların 5'inci gününde madalya alan sporcular:

Güreş:

Altın: 50 kilo Evin Demirhan Yavuz, 57 kilo Bediha Gün, 76 kilo Yasemin Adar Yiğit.

Gümüş: 53 kilo Zeynep Yetgil, 68 Buse Tosun Çavuşoğlu.

Cimnastik:

Altın: Ferhat Arıcan, Adem Asil, İbrahim Çolak.

Gümüş: Adem Asil (2), Ahmet Önder.

Bronz: Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, Adem Asil.

Badminton:

Bronz: Özge Bayrak Bağcı ve Emre Lale.

Bocce:

Altın: Buket Öztürk, Bahar Çil, İnci Ece Öztürk, İbrahim Arslantaş.

Gümüş: Ahmet Emen.