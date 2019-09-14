99/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım ayı celp dönemleri duyurusunun Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanmasının ardından merak konusu oldu. Milyonlarca genç askerlik yapmak için gün sayarken askerlik yerleri de sıkça sorgulananlar arasında.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK 99/4

Milli Savunma Bakanlığı MSB askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağıyla ilgili açıklamada bulundu.

"Seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca 23 Eylül 2019 tarihinde e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak."

MSB 2019 KASIM AYI CELP DUYURUSU

1. Kasım 2019 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Kasım 2019 sınıflandırma döneminde sınıflandırma nitelik listesine (snl),yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden; 20 Ağustos 2019 (dahil) tarihine kadar yoklamasını yaptıranlar, erken sevk müracaatında bulunan ve başvurusu kabul edilenler, erteleme ile sevk tehirleri sona erenler, dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, daha önceki celp dönemlerinden bakaya olanlar (sınıflandırılmamış olanlar) alınacaktır.

3. Kasım 2019 sınıflandırma döneminde; 20 Ağustos 2019 (dahil) tarihine kadar yoklaması yapılan ve sınıflandırma nitelik listesine alınan yükümlülerden askerlik hizmeti tercihini yaptırmayanların 31 Ağustos 2019 (dahil) tarihine kadar askerlik hizmeti tercihi işlemini e-devlet üzerinden veya en yakın askerlik şubesi başkanlıkarına müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. askerlik hizmeti tercihi işlemini yapmayanlar mevcut bilgilerine göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.

4. 7179 sayılı Askeralma Kanununun 23'üncü maddesi gereği celp ve sevk dönemi bitim tarihini kapsayan istirahat raporu bulunan yükümlüler, istirahat raporunun bitim tarihini takip eden ilk iş günü askerlik şubesi başkanlığına müracaat edecektir.

5. Seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca 23 Eylül 2019 tarihinde e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

6. Seçim ve sınıflandırma sonucunda;

A. Bir ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 01 kasım 2019 tarihinde,er/erbaş statüsüne ayrılanlardan birinci celp ve sevk dönemine tabi olanlar 01 ekim 2019 tarihinde, ikinci celp ve sevk dönemine tabi olanlar 01 kasım 2019 tarihinde, üçüncü celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 02 aralık 2019 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir.

B. Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler yukarıda belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesine kadar e-devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabileceklerdir. bu tarihlerden sonra sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecektir.

C. Yol ve iaşe parası, e-devlet üzerinden sevk evrakını alan yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği, askerlik şubesi başkanlığından sevk evrakını alan yükümlülere ise sevk evrakını aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arası esas alınarak verilmektedir. yükümlüler isimlerine yapılan ödemeleri ptt şubelerinden veya ptt kartı ile PTT Matiklerden alabileceklerdir.

7. Seçim ve sınıflandırma sonucu tertip edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayan yükümlüler bakaya işlemine tabi tutulacaktır.

8. 7179 sayılı Askeralma Kanununun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

9. Yükümlüler bu duyuru metnine https://asal.msb.gov.trinternet adresinden ve trt teleteksten ulaşabilirler.