99 yaşındaki kadın Kovid-19’u yendi - ERZİNCAN

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 99 yaşındaki Safiye Dağdelen ile 44 yaşındaki Ercan Yalçın, Kovid-19’u atlattı.Dağdelen ile Yalçın, hastane çalışanlarının alkışlarıyla evlerine gönderildi.

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