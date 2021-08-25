Emekli asker Martin Adler, Nazilerin 1944'te çekilmesiyle kurtardığı üç kusursuz giyimli İtalyan çocuklarla birlikte geniş bir gülümseme ile çekilmiş siyah beyaz fotoğrafının kıymetini bildi.
Şimdi 97 yaşındaki Martin Adler, o sıralar genç bir Amerikan askeriydi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine bağlı olan Boca Raton’dan 20 saatlik bir yolculuk ile İtalya’nın Bologna Havalimanı’na büyük buluşma için inen Martin Adler, siyah beyaz fotoğrafta yan yana geldiği Bruno, Mafald ve Giulina Naldi'nin ellerini tuttu.
O fotoğraftaki kardeşler şimdi 80 yaşında.
Siyah beyaz fotoğraftaki çocuklarla yıllar sonra bir araya gelen 97 yaşındaki eski Amerikan askeri, daha sonra Bologna’daki Monterenzio komünlerinde tıpkı 20 yaşındaki askerlik zamanlarındaki gibi çikolata dağıttı.
(97 yaşındaki emekli Amerikalı asker Martin Adler, İtalya, Bologna yakınlarındaki Monterenzio'da, İkinci Dünya Savaşı sırasında Giulio, Mafalda ve Giuliana Naldi'yi kurtardığı evin önünde oturuyor.)
ABD merkezli Associated Press'in aktardığı haberde, Adler’in yüz yüze buluşma sırasında söylediği ilk sözcüğün ‘‘Gülüşüm’’ olduğu ifade edildi. ''Mutlu son ile biten hikâye, bir trajedi ile de bitebilirdi...'' ifadesi kullanıldı.
AP’nin aktardığı haberde, Covid-19 karantinası sırasında, Kuzey Amerika'daki emekli asker gruplarından başlayarak eski siyah beyaz fotoğraftaki çocukların izinin sosyal medya aracılığıyla sürüldüğü belirtildi.
Sonunda fotoğrafın, İkinci Dünya Savaşı hakkında kitaplar yazan İtalyan gazeteci Matteo Incerti tarafından fark edildiği ve fotoğraftaki küçük bir ayrıntıdan Adler'in alayının nerede konuşlandırıldığı bulundu.
Fox News, Adler'in gülümsediği fotoğrafın daha sonra yerel bir gazetede yayınlandığını ve o sırada büyükanne ve büyükbaba olan üç çocuğun kimliklerinin keşfedilmesine yol açtığını aktardı.
Martin Adler ve İtalyan ikizler aralık ayında bir video toplantısı yaptı ancak yüz yüze buluşmak için pandemi seyahat kurallarının hafifletilmesini beklediler.
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