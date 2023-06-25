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97. Gazi Koşusu kim kazandı? Hangi at, jokey birinci oldu?

97. Gazi Koşusu kim kazandı? Hangi at birinci oldu?

Türk at yarışçılığının en büyük klasiklerinden olan Gazi Koşusu bu yıl 97. kez düzenlendi. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda Mustafa Kemal Atatürk adına gerçekleştirilen 97. Gazi Koşusu heyecan dolu anlara sahne oldu. Türk at yarışçılığının derbisi olarak kabul gören Gazi Koşusu'nun tamamlanmasının ardından, "97. Gazi Koşusu kim kazandı? Hangi at, jokey birinci oldu?" soruları gündeme geldi. İşte 97. Gazi Koşusu hakkında tüm merak edilenler...

Giriş: 25.06.2023 - 18:40 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Her yıl Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu 25 Haziran Pazar günü  tamamlandı. 22 safkan at, 2 bin 400 metre çim pistte birbiriyle kıyasıya mücadele etti. Renkli anlara sahne olan 97. Gazi Koşusu'nda, hangi atın birinci geldiği yarışseverler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, "97. Gazi Koşusu kim kazandı? Hangi at, jokey birinci oldu?" İşte 97. Gazi Koşusu birincilik ödülü ve konuya ilişkin tüm detaylar...

  • GAZİ KOŞUSU KİM KAZANDI? 

    Yılların deneyimli yarış spikeri Yüksel Saymaz’ın anlattığı Gazi Koşusu'nun galibi Mehmet Kaya ile Urfa Aslanı oldu.

     

  • SAHİBİNE 5 MİLYON LİRA KAZANDIRDI

    Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunun ödülü ise 5 milyon lira oldu. Yarışı en önde bitiren Urfa Aslanı adlı safkan, sahibi Selim Kaya'ya birincilik ikramiyesi olan 5 milyon lira kazandırı. İkinci 2, üçüncü ise 1 milyon liralık para ödülünün sahibi oldu. Dördüncüye 500 bin, beşinciye de 250 bin lira ikramiye ödenecek. Böylece ilk beşe giren safkanların kazanacağı toplam ikramiye 8 milyon 750 bin lira oldu.

     

  • GAZİ KOŞUSU'NUN TARİHÇESİ

    Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.

    At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.

    Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.

     

  • İLK İKRAMİYE İKİ BİN LİRAYDI

    Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927 tarihinde, 2 bin metre mesafede düzenlenirken, birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi.

    İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirdi.

    İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu Cumhurbaşkanları İsmet İnönü, "Olgo", Celal Bayar ise "Cap Gris Nez" isimli safkanlarıyla kazandı. İstanbul'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda ise birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.

    EN İYİ DERECE HALA BOLD PILOT'TA

    Gazi Koşusu'nda en iyi derece, "Bold Pilot" isimli safkanda bulunuyor.

    1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot", Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik derece yaptı ve Gazi Koşusu'nun 95 yıllık tarihinin en hızlı safkanı oldu.

  • EN FAZLA KAZANAN MÜMİN ÇILGIN

    Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti.

    Mümin Çılgın; "Helene De Troia" (1960), "Apaçi" (1965), "Nadas" (1974), "Dr. Seferof" (1979), "Dersim" (1981), "Uğurtay" (1985), "Hafız" (1986), "Top Image" (1988) ve "Abbas" (1991) ile 9 kez Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı gösterdi.

    Bu yarışı en fazla kazanma başarısını gösteren eküri de "Darling" (1950), "Kusun" (1953), "Atlıhan" (1961), "Melikşah" (1963), "Kayarlı" (1964), "Minimo" (1971), "Akkor" (1972), "Karayel" (1973), "Buğra" (1976), "Toraman" (1982), "Cartagena" (1984), "Hafız" (1986), "Popular Demand" (2005) ile (toplam 13 kez) "Eliyeşil" ekürisi oldu.

    Aktif jokeyler arasında Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu 7 kezle en fazla kazanan isim olarak ön plana çıkıyor. Halis Karataş ise 6 defa bu başarıya ulaştı.

     

  • KİMLER YARIŞTI?

    97. Gazi Koşusu'nda yarışan safkanlar, sahipleri ve jokeyleri şöyle:

    Numarası Safkan Sahibi Jokey
    1 Altınsima Resul Ünlü Nizamettin Demir
    2 Anadolu Koparan Şeyda Ercan Halis Karataş
    3 Bright Fire Arzu Güneş Mertcan Çelik
    4 Cosmic Kid Deniz Kurtel Gökhan Kocakaya
    5 Dagmar Arzu Güneş Tolga Yıldız
    6 Head Vorker Atilla Seriner Mehmet Salih Çelik
    7 Lord of Pelennor Ayşegül Kurtel Özcan Yıldırım
    8 Native Power V. İbrahim Aracı Akın Sözen
    9 Poyri Yüksel Göktürk Sadettin Boyraz
    10 Qualizto Mehmet Emin Ekenler Ayhan Kurşun
    11 Raks Star Hulusi Çil Mustafa Çiçek
    12 Samurai Kajiki M. Kerem Alkan Erhan Aktuğ
    13 Sound of Summer Melis Kurtel Emin Görkem Özçelik
    14 The Raptor Hüseyin Yıldız Muhammed Mir Bilgin
    15 Turdemirkır Mahmut Karakeçi Ferit Yardımcı
    16 Urfa Aslanı Selim Kaya Mehmet Kaya
    17 Wild Danger Sema Ulaş Kadir Tokaçoğlu
    18 Chaika Fedai Kahraman Vedat Abiş
    19 Çakalın Kızı Bora Çapkın Hışman Çizik
    20 General Briella Mert Ali Karabulut Mehmet Akyavuz
    21 Horror Cavanşir Mehmetoğlu Nevzat Avci
    22 Moonlight Fairy Ahmet Güzelocak Müslüm Çelik

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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