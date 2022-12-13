Ordu'da Yaşar O.'nun (95) tabancayla vurduğu oğlu Kadir O. (55) hayatını kaybederken, gelini Emine O. (50) ağır yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde, Ünye ilçesi Keş Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar O., birlikte yaşadığı oğlu Kadir O. ve gelini Emine O. ile evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.
OĞLU OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Yaşar O., tabancayla oğlu ve gelinine ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden çift, kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GELİNİN DURUMU AĞIR
Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Kadir O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Emine O. ise ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Yaşar O., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Ordu'da 95 yaşındaki baba, tartıştığı oğlunu öldürdü, gelinini ağır yaraladı! - Güncel haberler/95-yasindaki-baba-oglu-ile-gelinine-kursun-yagdirdi-3546992
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