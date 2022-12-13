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Ordu'da 95 yaşındaki baba, tartıştığı oğlunu öldürdü, gelinini ağır yaraladı

Ordu'da, 95 yaşındaki Yaşar O., tartıştığı oğlu ile gelinine tabancayla kurşun yağdırdı. Olayda Yaşar O.'nun oğlu hayatını kaybederken, ağır yaralanan gelini tedavi altına alındı

Giriş: 13.12.2022 - 15:52 | Güncelleme: ABONE OL
Ordu'da 95 yaşındaki baba, tartıştığı oğlunu öldürdü, gelinini ağır yaraladı! - Güncel haberler
DHA

Ordu'da Yaşar O.'nun (95) tabancayla vurduğu oğlu Kadir O. (55) hayatını kaybederken, gelini Emine O. (50) ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, Ünye ilçesi Keş Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar O., birlikte yaşadığı oğlu Kadir O. ve gelini Emine O. ile evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

OĞLU OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Olayda hayatını kaybeden Kadir O.
Olayda hayatını kaybeden Kadir O.

Yaşar O., tabancayla oğlu ve gelinine ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden çift, kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GELİNİN DURUMU AĞIR

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Kadir O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Emine O. ise ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yaşar O., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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