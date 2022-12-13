DHA

Ordu'da Yaşar O.'nun (95) tabancayla vurduğu oğlu Kadir O. (55) hayatını kaybederken, gelini Emine O. (50) ağır yaralandı. Olay, sabah saatlerinde, Ünye ilçesi Keş Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar O., birlikte yaşadığı oğlu Kadir O. ve gelini Emine O. ile evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

OĞLU OLAY YERİNDE ÖLDÜ Olayda hayatını kaybeden Kadir O. Yaşar O., tabancayla oğlu ve gelinine ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden çift, kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. GELİNİN DURUMU AĞIR Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Kadir O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Emine O. ise ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaşar O., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.