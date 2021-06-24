Gazi Koşusu bugün Veliefendi Hipodromun'nda 95. kez koşulacak. İşte 95. Gazi Koşusu'na dair tüm detaylar...

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu 26 Haziran 2021 Pazar günü saat 17.15'te başlayacak.

GAZİ KOŞUSU'NUN TARİHÇESİ

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.

At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.