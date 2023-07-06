TÜİK tarafından 5 Temmuz'da haziran ayı enflasyon oranın açıklaması ve 6 aylık enflasyon farkının netleşmesi ile emekli ve memur maaşına ne kadar zam geleceği de kesinlik kazandı. Peki, "9400, 9600, 9800, 10000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar ve kaç TL maaş alacak? İşte 9400, 9600, 9800, 10000 TL emekli maaşı alanların alacağı zam hakkında son dakika gelişmeleri...

Temmuz emekli zammı için gözler TÜİK'e çevrildi. 5 Temmuz Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaş zammı belli oldu.

TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.

TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.

9400, 9600, 9800, 10000 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

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SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA KADEMELİ ARTIŞ

Seçim öncesinde yapılan açıklamalarda, emekli aylıklarına da kademeli artış yapılacağı duyuruldu. Halen 7.500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının aynen devam etmesi bekleniyor. Kademeli artışlar ise kök aylıklara uygulanacak.

Örneğin, yüksek aylıklara yüzde 45-47 gibi bir oranda artış yapılırken, düşük kök aylıklara bu oranların üzerinde artış yapılması bekleniyor.