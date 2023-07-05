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9400, 9600, 9800, 10000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç para yeni emekli maaşı alacak?

9400, 9600, 9800, 10000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar yeni emekli maaşı alacak?

9400, 9600, 9800, 10000 TL emekli maaşı alanların zamlı emekli maaşı merak konusu oldu. 5 Temmuz Çarşamba günü yani bugün açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanacak. Ocak ayında yapılan yüzde 30'luk zammın ardından Temmuz emekli maaş zammı 6 aylık enflasyon oranı ve refah payı ile belirlenecek. Emekli ara zammı ile birlikte 9400, 9600, 9800, 10000 TL emekli maaşı alanların yeni emekli maaşları da şekillenecek. İşte Temmuz emekli maaş zammına ilişkin merak edilenler...

Giriş: 05.07.2023 - 08:50 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Temmuz emekli zammı için gözler TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. 6 aylık enflasyon farkı ile refah payı hariç emekli maaş zammı netleşmiş olacak. Ocak ayında refah payı ile yapılan yüzde 30'luk zammın ardından en düşük emekli maaşı 7500 TL'ye yükselmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesinde 7 bin 500 TL ve üzerinde maaş alanlara müjdeli haberin verileceğini açıklamıştı. Emekli zammının açıklanmasının ardından 9400, 9600, 9800, 10000 TL emekli maaşı alanların yeni emekli maaşları da şekillenecek. İşte 9400, 9600, 9800, 10000 TL emekli maaşı alanların zamlı emekli maaşına ilişkin son dakika gelişmeleri...

  • EMEKLİ ZAMMI AÇIKLANIYOR!

    Temmuz emekli zammı için gözler TÜİK'e çevrildi. 5 Temmuz Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaş zammı belli olacak.

  • 9400, 9600, 9800, 10000 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

    9400, 9600, 9800, 10000 TL emekli maaşı alanların yeni emekli maaşı Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından şekillenecek.

  • "MEMUR VE EMEKLİYE VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRECEĞİZ"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

  • EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Emekli Temmuz zammının bugün açıklanması bekleniyordu. Ancak TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Haziran ayı enflasyon artış oranını 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Enflasyon artış oranlarının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı ile emekli Temmuz zammı belli olacak.

  • TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

    Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli ve memur zammında belirleyici olacak olan 6 aylık enflasyon farkı belirlenmiş olacak. Açıklanacak rakamlara refah payının da eklenmesi bekleniyor.

  • 2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

    En düşük emekli maaşı yapılan son yasal düzenlemeyle birlikte 7 bin 500 olarak belirlendi. Ancak emekli maaşı 7 bin 500 lira üzerinde bulunan emekliler bu düzenlemeden yararlanamadı.

  • SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA YÜZDE 15.21 ORANINDA ZAM

    Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Mayıs ve Haziran aylarında enflasyon eksiye düşmediği takdirde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında en az yüzde 15.21 oranında zamlanacak.

    En düşük emekli aylığı 7.500 lira olarak uygulanıyor. Enflasyon farkı zammı kök aylıklara yapılacak. Bu artış sonrası 7.500 TL’nin altında kalan aylıklar, Hazinece 7.500 TL’ye tamamlanacak. Bu durumda, halen 7.500 TL aylık alanların büyük kısmı temmuz ayında maaş zammı alamayacak.

    2000 öncesi SSK’lıların en düşük kök aylığı 6.093 TL düzeyinde bulunuyor. Bu aylıklara yüzde 15.21 oranında zam yapıldığında kök aylık 7.020 TL’ye yükseleceği için, halen olduğu gibi temmuz ayından sonra da 7.500 TL aylık almaya devam edecekler.

    2008 sonrası emekli olanların en düşük emekli aylıkları çok daha düşük seviyelerde bulunuyor. Dört aylık enflasyon farkı uygulanmış kök aylık tutarı SSK’lı tarım işçilerinde 1901, BAĞ-KUR’lularda 2.699, tarım BAĞ-KUR’lularda ise 2.133 TL’de kalacağı için, bu gruptaki emeklilerin aylıkları yeni bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde temmuz ayında da 7.500 TL olarak ödenmeye devam edecek.

  • KADEMELİ EMEKLİLİK NASIL OLACAK?

    7.500 TL - 10.000 TL, 10 bin - 15 bin TL 15 bin - 20 bin TL arası ve 20 bin TL üzerindeki aylıklar için ayrı ayrı kademeli emeklililk artışları yapılması bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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