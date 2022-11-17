"Gençliğimde arazilerim ve hayvanlarım vardı. Onlarla uğraştım. Şimdi gençliğim gitti. Köyde sürekli geziyorum, gezmezsem çalışamam. Burada küçük bir yerim var. Sabahları gelip burayı açıyorum. Eniştemle birlikte çay yapıp burada içiyoruz. Arkadaşlarımız da gelip bize eşlik ediyor. Hareket edeceksin ki vücut çalışsın. Sadece akşamları yatıyorum. Onun dışında sürekli hareket halindeyim."