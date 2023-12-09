93 yaşındaki sosyal medya fenomeni büyükanne Droniak ile tanışın
93 yaşında olan Lillian Droniak'ın Instagram ve Tiktok'ta milyonlarca takipçisi var. Büyükanne, mizah anlayışı, gençlere verdiği tavsiyeler ve eğlenceli videolarıyla izleyenleri güldürüyor.
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18 Mart 1930'da Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan Lilian Droniak, 93 yaşında ve bir sosyal medya yıldızı. Instagram ve Tiktok'ta milyonlarca takipçisi olan Lillian sosyal medyada Büyükanne Droniak olarak biliniyor.
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Fenomen büyükannenin mizah anlayışı, eğlenceli videoları ve hayatı ciddiye almayış tarzı sosyal medya kullancılarının onu 'efsanevi' ve 'ikonik' olarak tanımlamasını sağlıyor.
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Örneğin bir videosunda, kendi cenazesi hakkında koyduğu kuralları anlattı. Kurallar şöyle; Ağlayın ama çok değil; kendinizi küçük duruma düşürmeyin. Bertha davetli değil. Cezaneden sonra sarhoş olun.
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Bu video sosyal medyada viral haline geldi ve milyonlarca kez izlendi. Bunun dışında eski sevgililerini puanlamak hatta birinin cenazesine gitmek gibi videolar çeken büyükanneyi sosyal medya ile tanıştıran torunu Kevin oldu.
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Kevin bir gün onu kayda aldı ve video bir anda viral haline geldi. Lillian aslında her zaman sessiz bir kadındı; insanları güldürmek pek sık yaptığı bir şey değildi.
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Ancak tüm dünyada baş gösteren ve herkesi eve kapatan pandemi döneminde yapacak daha iyi bir işi olmadığı için torunu ile video çekmeye devam etti; işlerin bu kadar iyi gidebileceği aklına bile gelmemişti.
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Şimdi hem eğlendiğini hem de para kazandığını söyleyen Lillian, zaman zaman 22 yıl önce kaybettiği eşinden bahsediyor ve eğer şu anda kendisini görseydi kıskanacağını söylüyor.
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Kaynak: The Guardian
Fotoğraflar: Lillian Droniak Instagram