93 yaşındaki Emine Avcu, 69 yaşındaki engelli oğluna gözü gibi bakıyor

27 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ahırlı ilçesi Büyük Öz Mahallesi'nde hayatını sürdüren ve 28 yıl önce eşi Ramazan'ı kaybeden Avcu, zihinsel ve bedensel engelli olarak dünyaya gelen oğlu Celal'e ilerlemiş yaşına rağmen büyük bir özenle bakıyor.
Oğluyla yalnız yaşayan Emine nine, ölümünün ardından evladının sahipsiz kalacak olmasının endişesini yaşıyor.
Avcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu Celal'le huzurlu bir hayat sürdüklerini söyledi.
İki çocuğu olduğunu anlatan Avcu, "Diğer evladım İstanbul'da yaşıyor. Ailesi orada, torunlarım var. Her zaman arar, sorar. İhtiyaçlarımı karşılar ama o uzakta. Torunlarım da zaman zaman gelirler, kalırlar. Celal ise gözümün nuru." diye konuştu.
- "69 yıldır hiç ayrılmadık"
Avcu, komşu ve akrabalarının kendisine her zaman destek olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Ona gözüm gibi baktım. Çocuğum zihinsel ve bedensel engelli, kimseye zarar vermez. Ne dersem onu yapar, hep yanımda. Nereye gidersem, benimle gelir. Okula gitti, orada bir dönem, kendi ihtiyaçlarını karşılamasını öğrendi. 69 yıldır hiç ayrılmadık. Yaşım ilerledi, hastalıklardan dolayı hiçbir yere gidemiyorum. Oğlumun yanında olmak zorundayım. Oğlumu gözümün önünden hiç ayırmıyorum, her türlü ihtiyacını karşılamaya çalışıyorum. Yaşım da 93, ben öldükten sonra oğlumun hali ne olur diye düşünüyorum."
Büyük Öz Mahallesi Muhtarı Süleyman Ceylan da anne ve oğluna destek olduklarını belirtti.
Pazar, banka ve doktora gitmek istedikleri zaman onlara yardımcı olduğunu ifade eden Ceylan, "Allah rızası için yardım ediyoruz. Bu işten bir menfaatimiz yok. Köyümüz genelde yaşlı kesim. Nüfusumuz da az. İhtiyaçlarımız noktasında dayanışma içerisindeyiz." ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!