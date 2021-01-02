93 kadını katledip resimlerini yapmıştı! Cani öldü!

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ABD'de 93 kadını öldürdüğünü itiraf eden ve FBI tarafından Amerikan tarihinin en azılı seri katili olarak nitelenen Samuel Little 80 yaşında öldü. Little'ın Kaliforniya'da bir hastanede öldüğü açıklandı.

2012 YILINDA YAKALANMIŞTI

ABD'de 'en fazla can alan seri katil' olduğu düşünülen Little, 1980'lerin sonlarında üç kadını öldürmek suçundan 2012 yılında yakalanmış, cinayet mahallerinde DNA örneklerinin bulunması sonucu 2014'te müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

93 KADINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Cezaevindeyken Teksas polisine verdiği ifadede başka cinayetler işlediğini de söylemiş ve sonuç olarak 1970-2005 arasında ülke çapında 93 kadını öldürdüğünü itiraf etmişti.

50 CİNAYETLE BAĞLANTI KURULABİLMİŞTİ

FBI o tarihten bu yana, itiraflara konu olan 50 cinayetle Little arasında bağlantı kurabildi. Diğer cinayetlere dair soruşturmalar ise devam etti. Little öldüğü sırada, şartlı tahliye hakkı tanınmaksızın üç ayrı müebbet cezasına çarptırmıştı.

ÖLDÜRDÜĞÜ KADINLARIN RESİMLERİNİ ÇİZDİ

FBI, öldürülen 30 kişinin Little tarafından hapishanede çizilen renkli resimlerini de yayımladı. Bu kişilerin çoğu siyah kadınlardan oluşuyordu.

"CESET HÂLÂ YUVARLANIYORDU"

FBI'ın videoya kaydettiği sorguda, Little 1993'te boğarak öldürdüğü bir kadının cesedini tenha bir yolda nasıl yokuş aşağı yuvarlayarak attığını anlatıyor, "Sonra tali bir yolda bir ses duydum, ceset hâlâ yuvarlanıyordu" diyor.

"GÜZEL BİR KADINDI AÇIK TENLİYDİ"

Little, bir başka videoda da New Orleans'ta öldürdüğü bir başka kadın için de gülümseyerek "Güzel bir kadındı, açık tenliydi. Uzun boyluydu. Güzel hatları vardı" diye konuşuyor.

19 EYALETTE CİNAYET İŞLEDİ

2012'de tutuklanan Little, 1987'de işlenen bir cinayetle bağlantılı olarak iki yıl sonra müebbet hapis cezasına çarptırılmış, zaman içinde sorgularında cinayetleri itiraf etmeye başlamıştı. Toplam 19 eyalette cinayet işlediği belirtilen Little, ilk kez 1961'de bir mobilya mağazasını soymak suçundan hapse girmiş ve üç yıl sonra salıverilmişti.

26 KEZ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Little 1964-75 yılları arasında 11 eyalette hırsızlık, tecavüz girişimi, dolandırıcılık ve kamu görevlilerine saldırı gibi suçlardan 26 kez gözaltına alındı.

SERBEST KALDI ÖLDÜRMEYE DEVAM ETTİ

1982 ve 1984'te iki farklı cinayet suçlamasından aklanan Little, daha sonra arabasında bir kadını boğmaya çalışmaktan 2.5 yıl hapis yatmış, sonrasında serbest kalmıştı.