"93 Harbi şehitleri" için Kura Nehri'ne karanfil bıraktılar

AA

Ardahan'da vatandaşlar, "93 Harbi" olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nın 143. yılı dolayısıyla Kura Nehri'ne karanfil bıraktı.

Ardahan Belediyesince düzenlenen etkinlik, Belediye Başkanı Faruk Demir'in seslendirdiği "Sarı saçlım, mavi gözlüm" müziği eşliğinde ve bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Programa, Demir'in yanı sıra, diğer yetkililer ve vatandaşlar da maske takarak katıldı.

Demir, konuşmasında, etkinliğe katılımın yoğun olması dolayısıyla vatandaşlardan sosyal mesafe kuralına uyulmasını istedi.

Ecdadı yad etmek amacıyla toplandıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Bu köprü, o günlere tanıklık etmiş bir köprüdür. Köprüye yapılan saldırı sonrası çok sayıda kişinin düştüğü Kura Nehri, can pazarına dönüşmüştür. Bir çok kişi şarapnel parçalarıyla yaralanmış, bazıları nehirde boğularak hayatlarını kaybetmiştir. Ardahan, bu vatan, bu bayrak için hayatlarını kaybedenleri aradan geçen 143 yılda unutmamıştır."

Katılımcılar, konuşmaların ardından nehre karanfil bırakarak "93 Harbi" şehitlerini yad etti.