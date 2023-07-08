9200, 9400, 9600, 9800, 10000 TL maaş alanlar ne kadar emekli maaşı alacak?
Milyonlarca kişinin merakla beklediği emekliye ek zam oranları belli oldu. TÜİK 5 Temmuz Çarşamba günü Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından, 6 aylık enflasyon farkı açıklık kazanmıştı. Bu kapsamda 9200, 9400, 9600, 9800, 10000 TL maaş alanların Temmuz ek zammı ve refah payı ile ne kadar emekli maaşı alacağı SSK ve Bağ-Kur'luların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 2023 Temmuz ek zammıyla 9200, 9400, 9600, 9800, 10000 TL maaş alanların yeni emekli maaşı zam oranları...
- 1
Emekli maaşlarında zam oranları belli oldu. Yaşanan son dakika gelişmesi, enflasyon farkı ile emekli maaşlarına ne kadar zam geldi sorusunu gündeme getirdi. Emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlanırken Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda ne kadar zam alacağı netlik kazanmış oldu. Peki, "9200, 9400, 9600, 9800, 10000 TL maaş alanlar ne kadar emekli maaşı alacak, emekli maaşına yüzde kaç zam geldi?" İşte 9200, 9400, 9600, 9800, 10000 TL maaş alanların yeni emekli aylığı...
- 2
9200, 9400, 9600, 9800, 10000 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25'e çıkartılacak.
Komisyona sunulmak üzere hazırlanan önergenin ayrıntıları belli oldu.
- 3
Emekli sandığı Bağkur ve SSK emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Daha önce açıklanan zam oranları yüzde 25'e tamamlanacak. Önerge komisyonda en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak teklife eklenecek.
Komisyonda teklifin görüşmeleri sürüyor.
Bu tabloya göre
SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77
EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.
Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25'e çıkarılacak..
Emekli maaş zammı belli oldu! 2023 Temmuz emekli maaşı ne kadar olacak?
-
- 4
EMEKLİ ZAMMI AÇIKLANDI!
Temmuz emekli zammı için gözler TÜİK'e çevrildi. 5 Temmuz Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaş zammı belli oldu.
TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.
- 5
EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR AYLIĞI 9 BİN 876 TL
Önergeyle emekli daha önce yüzde 17,55 oranında artırılmış olan emekli memur aylıklarına da yüzde 6.34 oranında ilave zam yapılacak. Böylece memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25'e çıkartılacak.
SSK ve Bağkur emekli aylıkları da Temmuz ayında yüzde 25 oranında artırılacak. Yapılan bu düzenlemeyle SSK ve Bağkur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak.
- 6
Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Örneğin kök aylığı 6 bin lira olan 7 bin 500 TL emekli aylığı ödenmekte olan bir kişinin maaş zammı 6 bin liralık kök aylığa yapılacak. Böylece söz konusu kişi 7 bin 500 TL emekli aylığı almaya devam edecek.
Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek.