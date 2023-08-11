92 yıllık evlilik sözleşmesini müzeye bağışladı

O zaman böyle bir evlilik sözleşmesi yapılmış mı, yoksa sadece babaannem mi talep etti bilmiyorum. Babaannemin evlilik sözleşmesiyle evlenmesi çok ilginç geldi. Babaannem sözleşmede takılması gereken altınları kaç tane ve ne kadar altın olması gerektiğini yazıyor. Bir de ölüm ya da boşanma olursa tazminat olarak ne verileceğini dahi sözleşmede yazıyor."