600 bin TL'yi reddetti... 92 yaşında!

Elazığ’da ikamet eden 46 yaşındaki 5 çocuk babası Alican Özen, 10 yıl önce bakımsız bir şekilde satın aldığı ve bu süre zarfında 100 bin lira masraf ederek yenilediği 1929 model klasik otomobiline göz gibi bakıyor.
İHA'nın haberine göre evinin bahçesindeki kapalı garajda muhafaza ettiği aracının günlük bakımını her gün yapan Özen, bazı günlerde ise aracıyla şehir turuna çıkıyor.
Görenlerin fotoğraf çekmek, düğünlerde kullanmak istediği bu klasik araca taliplerin olduğunu belirten Özen, yakın tarihte 600 bin lira teklif gelmesine rağmen otomobilini satmadığını söyledi.
Alican Özen, "Bu klasik aracı 10 yıl önce Antalya’dan bir kadından takas usulüyle edindim. Aracımı Antalya’da modifiye ettirdim. Aracım, 1929 Amerika yapımıdır. Bu otomobiller Türkiye’de nadir bulunuyor. Bölgemizde yok, aracın günlük bakımlarını yapıyorum. Kendi evimin bahçesinde kapalı otoparkım var, orada muhafaza ediyorum. Bu şekilde de kullanıyorum" dedi.
"600 BİN LİRA TEKLİF GELDİ AMA KABUL ETMEDİM"
Satın aldığında bakımsız olan otomobile ciddi bir masraf yaptığını dil getiren Özen, "Bu aracı aldığımda bakımsız bir haldeydi. Aracı daha önce bir dizide oynatmışlar, onun üzerine geçici bir siyah boya yapmışlardı. Ben onu temizlettim, altında kendine ait orijinal boyası çıktı. Modifiyesini de Bursa’da ustalara yaptırdım. Külfetli de bir masraf yaptım. 10 yıl içerisinde 100 bin liraya yakın bir masrafım oldu. 600 bin liralık bir teklif geldi ama ben aracımı satmadım. Değerini bilen insan olursa belki düşünebilirim" diye konuştu.
Aracı görenlerin şaşkınlık geçirdiğini ifade eden Özen, "Bazen çarşıda tur atıyorum. Görenler fotoğraf çekiyorlar. Düğünler için isteyenler oluyor. Sünnet düğünleri için bile isteyenler var. Birkaç defa aracı verdim ama fazla yıpranmaması açısından da böyle kullandırmak istemiyorum" şeklinde konuştu.
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