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        Haberler Gündem 3. Sayfa 90 yaşındaki kadın ölü bulundu

        Kayseri'de 90 yaşındaki kadın ölü bulundu

        Kayseri'de 90 yaşındaki kadın, kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evinde ölü bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 13:52 Güncelleme: 08.09.2023 - 13:52
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Havuzbaşı Sokak'ta meydana gelen olayda, A.Y.'den (90) haber alamayan yakınları eve geldiklerinde hareketsiz şekilde yatarken buldu.

        İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede A.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından yaşlı kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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