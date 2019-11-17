Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen ve T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 27-29 Kasım tarihlerinde "Yeni Bir Dünya Düzenine Doğru" teması ile yapılacak olan 10'uncu Boğaziçi Zirvesi öncesi açıklamalarda bulunan UİP'in kurucusu Cengiz Özgencil, zirveye bu sene çok yoğun bir talep olduğunu söyledi. Şimdiye kadar 87 ülkenin katılımının onaylandığını ve bu sayının zirve gününe kadar 90'a ulaşmasını beklediklerini ifade eden Özgencil, 3 gün boyunca düzenlenecek 32 panelde çoğunluğu yabancı devlet adamları, akademisyenler, bürokratlar ve iş insanlarından oluşan 130'dan fazla konuşmacının yer alacağını kaydetti. Özgencil, zirveye toplamda 3 bin kişiden fazla bir katılım öngördüklerinin de altını çizdi.



ÜNLÜ YATIRIM GURUSU MARK MOBIUS DA GELİYOR

Zirvede Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, İspanya eski Başbakanı Rodriguez Zapatero ve Kolombiya eski Başkanı Andres Pastrana Arango gibi isimlerin yanında mevcut devlet başkanları, bakanlar, prensler ve önemli bürokratların olacağını belirten Özgencil, ayrıca finans piyasalarının iki tanınmış ismi; Mobius Capital Partners'ın kurucusu Mark Mobius ile Bluebay Varlık Yönetimi Stratejisti Tim Ash'in de sermaye piyasaları ile ilgili panelde konuşmacı olacağını ifade etti.

Boğaziçi Zirvesi'ni bu sene 10'uncu kez düzenlediklerini ve kendi çabalarıyla geçmiş yıllarda 150'ye yakın ülkeye gidip zirveyi anlattıklarını söyleyen Özgencil, "Sadece bu sene 26 ülkeyi ziyaret ettik. Artık gittiğimiz ülkelerde bizi yakından tanıyorlar ve zirvenin dünya meselelerini tartışmak ve fikir üretmek noktasında ne kadar ileride olduğunu biliyorlar. Herkes bu zirvenin bir amacının olduğu, tarafsız olduğu, katılan tüm ülkelerin iletişim kurup ticaret anlaşmaları yaptığı ve ortak bir dil oluşturulduğu konusunda ikna oldu. Geçtiğimiz 9 yılda ekonomik ve sosyal anlamda yapılanlar ortada ve kamuoyu ile paylaşılanlar şeffaf olduğu için katılım noktasında büyük bir taleple karşı karşıyayız. Ben de bağımsız bir kuruluş olarak kendi çabası ile 10'uncu yıla gelmiş bir düşünce kuruluşunun kurucusu olmaktan gururluyum." dedi.

Yola çıkış noktalarının Türkiye'de marka değeri olan uluslararası bir düşünce kuruluşu yaratmak olduğunu kaydeden Özgencil, "Şimdilik hayalimin yüzde 30'unu gerçekleştirdim. Kalanını yapabilmek için uluslararası düzeyde kurumsal kimliğinin biraz daha oturması lazım.

Eğer Türkiye'de olağanüstü gelişmeler olmazsa 14 veya 15'inci yılda hayalimi gerçekleştireceğimi umut ediyorum." diye konuştu.

Zirvede çok önemli iş birliklerinin ve anlaşmaların da gerçekleştiğini söyleyen Özgencil, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz 9 yılda 2.2 milyar dolar tutarında resmi ön anlaşmalar imzalandı. Bunlar sadece bizim bildiklerimiz. Ancak resmi olarak bize bildirilmeyen çok daha yüksek miktarlarda anlaşma yapıldığını tahmin ediyoruz. Bu sene ise ilgi geçtiğimiz yıllara göre daha yüksek. İlginin yüksekliğinde Boğaziçi Zirvesi'nin yıllar içinde bilinirliğinin artmasının yanında son dönemde Türkiye ekonomisindeki düzelme ve ileriye yönelik olumlu beklentiler de etkili oldu. Zirveye gelecek olan işadamları ve ticari heyetler bizden Türk muhatapları ile görüşmeler talep ediyor. Bu taleplerin de eskiye göre daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Turizm başta olmak üzere enerji ve gayrimenkul sektörleri en çok görüşme talep edilen sektörler. Geçtiğimiz yıl zirvede yapılan anlaşma tutarlarının çok daha üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Ancak burada altını çizmek istediğim nokta, biz bir düşünce kuruluşuyuz. Zirvenin yapılan anlaşma tutarlarından ziyade verilecek mesajlarla öne çıkmasını arzu ediyorum."

Boğaziçi Zirvesi'nin yurtdışında da düzenlenmesi yönünde talepler geldiğini kaydeden Özgencil, "İlk olarak İran ve Azerbeycan'dan sonra Körfez ülkelerinden de talepler geldi. Bu sene de İngiltere davet etti. Biz eğer yurtdışında bir organizasyon yapacaksak orada iz bırakmak isteriz. Eğer buna inanırsam zirveyi yurtdışına taşıyacağız." ifadelerini kullandı.