90'lı yılların unutulmaz mankeniydi! Merve İldeniz'in son hali gündem oldu!

10 yılı aşkın süredir hayatında biri olduğunu söyleyen ve yeniden evlenmeyi düşünmediğini belirten Merve İldeniz, sakin bir yaşamı tercih etmiş, konuyla ilgili ise şu cümleleri söylemişti: "Eski hayatımda özlem duyduğum hiçbir şey yok. Zaten geriye bakan bir insan değilim. Çok fazla da ileriye bakmıyorum artık. Bugünümün keyfini sürüyorum"