90 dakikada 11 bin uçuş! Kaosun nedenine ilişkin ilk açıklama

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ABD'de binlerce uçuşu etkileyen sistem arızasının rutin planlı sistem bakımı sırasında meydana gelen bir hatanın sonucu gibi göründüğü açıklandı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), dün gece saatlerinde uçuş kontrol merkezindeki arıza nedeniyle uçuşların durdurulduğunu açıklamıştı. Ülkede binlerce uçuş iptal olmuş, havalimanlarında gecikmeler meydana gelmişti. FAA, sabah saatlerinde durdurulan uçuşların yeniden başlatıldığını duyurmuştu. ABC News'in ABD'li yetkililerden edindiği bilgilere göre, sistem arızasının rutin planlı sistem bakımı sırasında meydana gelen bir hatanın sonucu gibi göründüğü açıklandı.

90 DAKİKADA 11 BİN UÇUŞ! Uçuş takip sitesi FlightAware'e göre, iç ve dış hatlarda toplam 4 bin 592 uçuşta gecikme yaşanırken 813 uçuş iptal edildi. Reuters'ın aktardığına göre, 90 dakikalık aksama sürecinde 11 bin uçuş kesintiye uğradı.

BIDEN'DAN İLK AÇIKLAMA ABD Başkanı Joe Biden, FAA'ın henüz sorunun nedenini tespit edemediğini söylemişti. ABD Başkanı Joe Biden, ülke çapında son seyahat aksaklıklarının sonuçlarıyla uğraşmak zorunda kalan Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'e güvendiğini de bildirmişti. "SİBER SALDIRI KANITI YOK" Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre de, "Başkan, Ulaştırma Bakanı tarafından bu sabah FAA sistem kesintisi hakkında bilgilendirildi. Bu noktada bir siber saldırı olduğuna dair bir kanıt yok" açıklamasını yapmıştı. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.