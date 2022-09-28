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90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? 90 bin taşeron işçi kim, hangi kurumlarda olacak, şartları neler? 90 bin taşeron ne zaman kadroya girecek?

90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya girecek?

90 bin taşeron işçi ile ilgili detaylar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 90 bin taşerona kadro planlaması olduğunu açıkladı. Bakan Bilgin, taşeron işçilerin kadroya geçmesi konusundaki çalışmanın tamamlandığını ve belli bir aşamadan sonra uygulamaya sokulacağını belirtti. Açıklamaların ardından "90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor?" sorusu gündeme geldi. İşte 90 bin taşerona kadro hakkında merak edilenler...

28.09.2022 - 11:02 | Güncelleme: ABONE OL

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 90 bin taşeron işçi ile ilgili müjde verdi. Bakan Bilgin'in 90 bin taşeron işçinin kadroya alımı hakkındaki açıklamalarının ardından "90 bin taşeron ne zaman kadroya girecek?" sorusu araması sıklaştı. İşte konuya ilişkin detaylar...

  • 90 BİN TAŞERON İŞÇİ KADROYA NE ZAMAN GEÇECEK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "Mesela geçici işçiler sorunu. Ben 2000 yılında genel müdürdüm, bizim geçici işçilerimiz vardı. Demir yolları ile görüşüyorum, geçici işçilerimiz hale geçici işçi… Bir türlü geçmeyen bir işçilik dönemi var. Bunu çözeceğiz. Geçici işçilik meselesinin çözülmesi lazım. Ayrıca 696 Sayılı KHK'yla geçen işçilerin problemleri var. Onların çözülmesi daha kolay, o konuda hazırlıklarımız tamamlandı ama orada bir başka sorun daha var, önemli bir sorun da şuydu. 

  • Yaklaşık 1 milyon işçi geçti ama o günkü şartlarda 90 bin civarında bir işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya kadrolu olarak geçmesi, onlara işçi kadrosu verilmesi konusunda da bütün çalışmalarımızı tamamladık. Onun da belli bir aşamadan sonra uygulamaya sokulacağının haberini vermek isterim." diye konuştu.

  • 90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?

    Bakan Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti. Detayların önümüzdeki günlerde Bakan Bilgin tarafından açıklanması bekleniyor.

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