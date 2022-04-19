9 yıl soluk borusunda mum tutacağıyla yaşadı!

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi Nuray Lütfiye Kalaycı, 9 yıl önce bir yakınının doğum günü kutlaması sırasında pasta yerken mumların konulduğu tutacağı yanlışlıkla yuttu.
Yuttuğu cismin zaman içinde vücudundan çıktığını düşünen Kalaycı, 1,5 yıl önce hamile kaldığı süreçte nefes darlığı şikayetiyle Manisa'da hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler ve kontrollerin ardından akciğerde sorun tespit eden doktoru, Kalaycı'ya tedaviye başlanması için gebeliğini sonlandırmasını önerdi.
Çocuğunu dünyaya getirmek için tedaviyi erteleyen Kalaycı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gitti. Burada Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Hikmet Özhan tarafından muayene edilen Kalaycı'nın akciğerine giden soluk borusunda bir cisim olduğu fark edildi.
Bebeğini dünyaya getiren Kalaycı, soluk borusundaki cismin çıkarılması için Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
"KISA SÜRE SONRA TABURCU OLMASINI PLANLIYORUZ"
Göğüs Cerrahı Doç. Dr. Banu Yoldaş, Kalaycı'nın yaklaşık 9 yıldır soluk borusunda bulunan 2 santimetre büyüklüğündeki mum tutacağını ameliyatla çıkardı.
Yoldaş, hastanın 15 gün önce kendisine başvurduğunda yaptığı kontrollerde yabancı cismin hava yolunu tamamen tıkadığını belirlediğini söyledi.
Hastasını acil olarak ameliyata alma kararı verdiğini belirten Yoldaş, şunları kaydetti: "Hastamızın akciğeri, geçirdiği enfeksiyonlara bağlı göğüs duvarına yapışmıştı. Ameliyatta önce bu yapışıklıkları gidermek zorunda kaldık. Tıkanmış olan hava yolunda ciddi enfeksiyon oluşmuş, sağ akciğerinin orta ve alt parçasının artık işlev görmemesine sebep olmuştu. Pasta mumlarında kullanılan 2 santimetrelik plastik tutacağı 4 saatlik bir ameliyatla hastamızın soluk borusundan çıkardık. Hastamız rahat nefes almaya başladı. Kısa süre sonra taburcu olmasını planlıyoruz."
Ağız yoluyla yutulan cisimlerin soluk borusu ve akciğerde olumsuz sonuçlara neden olabileceğini dile getiren Yoldaş, nefes darlığı yaşayan kişilere mutlaka bir doktora başvurmasını önerdi.
"AMELİYATTAN SONRA RAHAT ŞEKİLDE NEFES ALMAYA BAŞLADIM"
Nuray Lütfiye Kalaycı da sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti. Yaşadığı bu süreçte kendinden çok bebeği için endişelendiğini anlatan Kalaycı, "Karnımda canımdan bir can vardı, onu bırakmak istemedim, doğurmak istedim. Sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde soluk borumda yabancı bir cismin olduğunu öğrendiğimde mutlu oldum. Ameliyattan sonra rahat şekilde nefes almaya başladım. Son 1 yıldır çok zor nefes alıyordum, ameliyat sonrası kendime geldim." diye konuştu.
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