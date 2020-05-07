İHA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimlik kontrolü yaptığı sırada kimliğinde A.D. yazan şüpheliyi durdurdu. Nüfus cüzdanından şüphelenen ekiplerin yaptığı araştırmada şüphelinin adının B.A. olduğu ortaya çıktı.

Yapılan sorgulamada şüphelinin 2011 yılında Antalya Alanya Mahmutlar Açık Cezaevi´nden izinli olarak çıktıktan sonra bir daha geri dönmediği; güveni kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, tehdit, hakaret ve bilişim suçlarıyla dolandırıcılık gibi 15 ayrı suçtan arandığı belirlendi. Yapılan aramada B.A.´nın üzerinden kendine ait olmayan 3 banka kartı da bulundu.

Gözaltına alınan B.A., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.