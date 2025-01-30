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        Haberler Gündem Güncel Oyun oynarken fenalaştı! 9 yaşındaki Elif kurtarılamadı | Son dakika haberleri

        Oyun oynarken fenalaştı! 9 yaşındaki Elif kurtarılamadı

        Mardin'de acı kayıp. Evinde oyun oynarken fenalaşan 9 yaşındaki Elif Tekin hayatını kaybetti. Tekin'in kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 17:53 Güncelleme: 30.01.2025 - 17:53
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        9 yaşındaki Elif'in son oyunu!
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        Mardin'in Midyat ilçesinde dün kahreden bir olay meydana geldi.

        DHA'da yer alan habere göre, 9 yaşındaki Elif Tekin evinde oyun oynarken ailesinin gözü önünde fenalaştı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

        TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

        Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tekin, burada yapılan müdahalenin ardından Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük kız, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

        Hastanenin morguna konulan Tekin’in kesim ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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