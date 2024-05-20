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        Haberler Gündem Güncel 9 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken kendisini vurdu

        9 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken kendisini vurdu

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde evde tüfekle oynadığı sırada kendisini vuran 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun amcasının oğlu gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 11:08 Güncelleme: 20.05.2024 - 11:08
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        Tüfekle oyun faciayla bitti
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tüfekle oyun faciayla bitti.

        Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki İsa C., amcasına ait olduğu öğrenilen ruhsatlı tüfek ile oynadığı sırada kendisini vurdu.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekiplerince hayatını kaybeden İsa C.’nin, 23 yaşındaki amcasının oğlunun gözaltına alındığı öğrenildi.

        Hayatını kaybeden İsa C., Serdivan Vatan Mahallesi Akşemseddin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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        #tüfekle oyun
        #sakarya
        #tüfekle oynayan çocuğun ölümü
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