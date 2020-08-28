9 yaşındaki çocuğun yangında ölmesine ilişkin yakalanan 4 şüpheli adliyede - SAKARYA

AA

Alınan bilgiye göre, Karşı Mahalle Gökçekız Sokağı'nda bir binada 28 Nisan'da çıkan yangında 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölmesine ilişkin yakalanan, çocuğun annesi Gülüzar Amanet, erkek arkadaşı Hami K. ile annesi Emine ve kardeşi Yasin K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarıldıkları sırada şüpheli Emine K, "Ben bir şey yapmadım, sustuğum için çok pişmanım. Korkudan sustum." dedi.Çevrede çocuklarıyla bekleyen vatandaşlar da zanlılara tepki gösterip, emniyet ekiplerine teşekkür etti.Araçlara bindirilen 4 şüpheli adliyeye götürüldü.- OlayKocaali ilçesinde 28 Nisan'da Karşı Mahalle Gökçekız Sokağı'nda bir binada çıkan yangında Şiar Kılıç'ın (9) cesedi itfaiye ekiplerince evden çıkarılmıştı.Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaali Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bir televizyon kanalındaki ifadelerinden sonra Kılıç'ın annesi Gülüzar Amanet ile erkek arkadaşı olduğu belirtilen Hami K, kardeşi Yasin ve annesi Emine K. İstanbul ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalanmıştı.