9 yaşındaki Ceren'in bayrak hassasiyeti kamerada - ANKARA

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İlçede etkili olan fırtına nedeniyle yola düştüğünü evlerinin penceresinden görünce koşarak dışarı çıkıp yerden aldığı bayrağı eve getiren Ceren Arık'ın hassasiyetini, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki komşuları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.Sosyal medyada paylaşılan görüntüler beğeni topladı.Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü judo takımı sporcusu Ceren ile annesi Mehtap Arık ve judo antrenörü Ahmet Koçyiğit'i makamında kabul etti.Sosyal medyadan izlediği görüntüde bir çocuğun bayrağa doğru koştuğunu ve büyük bir sevinçle aldığını gördüğünü anlatan Demirbaş, bu ani hareketin vatan ve bayrak sevgisi şuurundan kaynaklandığını söyledi.Görüntüyü izlediğinde çok duygulandığını dile getiren Demirbaş, "Çocuklarımızın bu yaşlarda böyle hassasiyette olması bizi çok memnun etti. Şehitlerimizin kanıyla renklenmiş, sulanmış al bayrağımızın yerde durmasına gönlü razı olmayan çocuğumuzun can havliyle koşarak bayrağı yerden kaldırması çok anlamlı. Ben kendisine, ailesine ve hocalarına teşekkür ediyorum. Çok örnek bir davranış gösterdi." dedi.Evinin penceresinden dışarıya bakarken bayrağın yerde olduğunu gördüğünü anlatan Ceren Arık ise "İçimden geldiği gibi hareket ettim çünkü bayrağımızı çok seviyorum. Hemen aşağı inerek bayrağı almak istedim ve koşarak gittim. Bayrağımızı aldım ve eve getirdim. Her Türk evladının yapması gereken bir davranışı yaptım. Böyle teşekkürler almak da beni ayrıca çok mutlu etti." diye konuştu.Mehtap Arık ise 2 evladının da bayrak, vatan ve millet sevgisiyle yetiştiğini vurguladı.Demirbaş, ziyarette Ceren Arık'a Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler verdi.