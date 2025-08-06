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        Haberler Gündem 3. Sayfa 9 yaşındaki Ali havuzda boğuldu! 2 kişi tutuklandı | Son dakika haberleri

        Muğla'da 9 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 9 yaşındaki çocuk, ailesiyle kaldığı otelin havuzunda boğuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 19:35 Güncelleme: 06.08.2025 - 20:12
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        9 yaşındaki Ali havuzda boğuldu! 2 kişi tutuklandı
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        İlçedeki bir otelde tatil yapan Faysal ve Sevim Güler çifti, pazartesi günü 9 yaşındaki oğulları Ali'yi otelde bırakarak dışarı çıktı.

        Saat 18.30 sıralarında otelin havuzuna giren çocuk, bir süre sonra çırpınmaya başladı, ardından hareketsiz kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Güler, kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında otel sahibi Ş.B, havuz sorumlusu A.N.H. ve cankurtaran M.K. ile çocuğun anne ve babasının ifadelerine başvuruldu.

        Gözaltına alınan Ş.B. ve A.N.H. tutuklandı. Öte yandan, olay otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde Ali Güler'in havuza girdikten kısa süre sonra çırpınmaya başladığı ve hareketsiz kaldığı anlar yer alıyor.

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