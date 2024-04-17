9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği: 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?
9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Çalışmaları Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen 9. Yargı Paketi taslağı merak ediliyor. Bu bağlamda gözler "9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?" sorusuna çevrildi. Konuya ilişkin konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini açıkladı. İşte, 9. yeni Yargı Paketi içeriği ve maddeleri hakkında güncel bilgiler...
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9. Yargı Paketi'nin çalışmalarında sona gelindi. Yargı alanında yeni düzenlemeler içerecek kanun teklifinin artık Meclis'e sunulması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? İşte, 9. Yargı Paketi'nin içeriği ve maddelerine yönelik detaylar...
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9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 17 Nisan 2024 tarihli TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yargı alanında yeni düzenlemeler içerecek kanun teklifleriyle ilgili soru üzerine Tunç, "9. Yargı Paketi'yle ilgili çalışmamız son aşamaya geldi. 9. Yargı Paketi'ni de Meclis tatile girmeden Meclisin gündemine getireceğiz." bilgisini paylaştı.
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9. YARGI PAKETİNDE NELER VAR?
18 Mart'ta konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9'uncu Yargı Paketi'nin hazırlıklarına devam ettiklerini ifade etti. Bakan Tunç "Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var."
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"Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Yine 9'uncu Yargı Paketi'nde yargımızın ihtiyacı olan yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da arttırmaya yönelik önemli yasal düzenlemelerimiz olacak. Meclis açıldığında seçim sonrası inşallah meclisimizin takdirlerine taslak çalışmamızı sunacağız" dedi.
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9. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ NELER?
Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişikliğin yer alması ve iki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkının gelmesi bekleniyor.
Ayrıca hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenmesi ve sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alabileceği konuşuluyor.