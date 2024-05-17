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        Haberler Kısayol 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri nelerdir, genel af var mı? 9. Yargı paketi son dakika haberleri

        9. Yargı paketi maddeleri ve içeriği: 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak?

        Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar, 9. Yargı Paketi'nin ne zaman çıkacağını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulup sunulmadığını merak ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi hazırlıklarının son aşamada olduğunu belirtti. Bakan Tunç, paketin içeriği hakkında detaylı bilgi vermese de, vatandaşların adalet sistemine duyduğu güveni artıracak ve hak arama süreçlerini kolaylaştıracak düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını vurguladı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 20:51 Güncelleme: 17.05.2024 - 22:59
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        • 1

          Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması beklenen 9. Yargı Paketi, hak arama hürriyetinin daha etkin kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenlemeler içeriyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaptığı son açıklamalarla birlikte vatandaşlar, 9. Yargı Paketi'nin ne zaman çıkacağını merak ediyor. Peki, 9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu mu? Detaylar haberimizde...

        • 2

          9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

          9. yargı paketinin yasalaşacağı tarihe ilişkin araştırmalar sürmeye devam ediyor.

          Bakan Yılmaz Tunç son olarak, "Mevzuatımızda kısmi değişiklikler ve yenilikleri hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Geçtiğimiz aylarda TBMM'de 8. Yargı Paketi'ni hayata geçirdik. Şimdi 9. Yargı Paketi'nin hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz" demişti.

          Buna göre; 9. Yargı Paketi hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte Meclis'e sunulacak ve Meclis'te kabul edilmesinin ardından yasalaşacak.

        • 3

          9. YARGI PAKETİ MECLİS'E SUNULDU MU?

          Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini, paketin TBMM tatile girmeden gündeme getirileceğini açıkladı.

        • 4

          9 YARGI PAKETİ NELERİ KAPSIYOR?

          Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda yapılan düzenlemeler yeni yargı paketinde yer alacak.

          Pakette, hak arama hürriyetinin daha etkin şekilde kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenlemeler bulunuyor.

          İşte o maddeler;

          - Toplumda "yapanın yanına kar kaldı" algısının önlenmesine yönelik düzenlemeler yer alacak.

          - Denetimli serbestlik uygulamasından kaynaklanan cezasızlık algısı ortadan kalkacak.

          - Suç örgütlerinin finansmanın önlenmesinde TMSF'nin kayyum olarak atanması da gündemde.

          -Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, silahlı örgüte silah sağlama, terörizmin finansmanı suçları; bir şirketin faaliyetleri çerçevesinde işlenmişse kayyum atanmasına karar verilecek.

          - TMSF, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyum olarak atanacak.

          - TMSF'nin kayyum süresi 5 yıl olacak.

          Yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki casusluk faaliyetlerinin önlenmesiyle ilgili kapsamlı ve önleyici yasal düzenlemeler yapılacak.

          - Yeni tip casusluk suçlarının caydırıcı şekilde soruşturulup kovuşturulabilmesi sağlanacak.

          - Yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki casusluk faaliyetlerinin önlenmesi için yeni yasal düzenlemeler yapılacak.

        • 5

          9. Yargı Paketi'nde Ceza İnfaz Sistemi ve mükerrer suçlarla ilgili düzenlemeler de var. Özellikle ceza adaletinin sağlanması, cezanın asli amacı olan suçun işlenmesinin önüne geçilmesi ve kişinin dış dünyaya uyumunun sağlanması amaçlanıyor.

          - İkinci kez tekerrür hükümleri uygulanan hükümlülerle ilgili yeni düzenleme yapılacak.

          - Ceza adaletinin sağlanması hedeflenecek.

          - Suçun işlenmesinin önüne geçilmesinin sağlanması amaçlanacak.

          Pakette ayrıca;

          -Soyadı düzenlemesi yapılacak.

          -Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak. İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.

          -Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.

          -Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.

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