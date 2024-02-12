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        Haberler Gündem 3. Sayfa 9'UNCU KEZ! Konyaaltı sahilinde erkek cansız bedeni bulundu! Son dakika haberleri

        Konyaaltı sahilinde erkek cansız bedeni bulundu! 1 ayda 9'uncu

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesi açıklarında bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Bir ay içerisinde 9'uncu kez karşılaşılan olay sonrası kimlik belirleme çalışmaları başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 10:51 Güncelleme: 12.02.2024 - 10:51
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        1 ayda 9'uncu! Cansız beden bulundu
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        Antalya'nın Konyaaltı Sahili açıklarında, üzerinden kimlik çıkmayan 25-30 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

        Konyaaltı ilçesinde sabah saatlerinde şantiye işi yapan işçiler, sahilden 2 metre uzaklıkta su içinde hareketsiz duran kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla kısa sürede olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıcı, su üzerindeki kişiyi kıyıya çıkarttı.

        İncelemede, üzerinden kimlik çıkmayan 25-30 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Kıyıya çıkartılan cesedin üst kısmının çıplak olduğu, bileğinde 'Mustafa Kemal Atatürk' yazılı dövme olduğu tespit edildi.

        Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        SON 1 AYDA 9'UNCU CESET

        Antalya'da son 1 ayda kıyıya vuran ceset sayısı, son cenaze ile 9 oldu. 17 Ocak'tan bu yana Alanya'da 1, Manavgat ve Serik'te 3'er, Aksu'da 1 ve Konyaaltı Sahili'nde 1 olmak üzere toplam 9 ceset bulundu.

        Cesetlerden birinin, Akdeniz Üniversitesi'nde okuyan 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'a ait olduğu belirlenmiş ve ailesine teslim edilmişti.

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