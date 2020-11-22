9. Uluslararası Çocuk Hakları Film Festivali başladı

Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda filmin izleyiciyla buluşacağı 9. Çocuk Hakları Film Festivali (ICRFF),20-27 Kasım tarihleri arasında. Çevrim içi festival kapsamında telif sahiplerinin özel izinleri ile orijinal dilde gösterime girecek 29 filme, https://www.icrff.org adresinden 8 gün boyunca Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak ücretsiz izleyebilirsiniz.
Kendi alanında özel bir film arşivine sahip festival; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, UNICEF Türkiye Milli Komitesi, Çocuk Hakları Kültür Sanat Derneği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yürütülüyor. Festivalde Türkiye’nin yanı sıra ABD, Almanya, Arjantin, Filipinler, Fransa, İran, İspanya, İsveç, Macaristan, Portekiz, Rusya ve Yunanistan’dan gelen filmlerle çocuk haklarına yaklaşım biçimlerinden örneklere yer veriliyor. Programdaki film seçkileri, “Çocuk Yönetmenler”, “Yetişkin Gözünden Çocuk Hakları” ve “Kıtalar Seçkisi” “Çocuk Hakları Konulu Uzun Metraj Filmler” olarak alt başlıklara ayrıldı.
ÇEVRİMİÇİ FESTİVALE KATILMAK İÇİN TIKLAYIN
Çocukların katılım haklarını desteklemek amacıyla yer verilen “Çocuk Yönetmenler” bölümünde 18 yaş altındaki yönetmenlerin filmleri yer alıyor. Festivaldeki diğer filmler akademisyenler tarafından çocukların yaş gruplarına uygun olarak sınıflandırıldı. “Kıtalar Seçkisi” bölümünde ise her kıtayı temsilen seçilen en iyi filmler ve yönetmenlerin çocuk haklarına ilişkin kişisel görüşlerinin içerdiği video mesajları izleyicilerle buluşturulacak.
Her yıl Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin bir maddesinin ele alındığı festivalde, bu yıl sözleşmenin 9. maddesindeki “Anne – baba ile yaşama hakkı”na dikkat çekiliyor.
Pandemi nedeniyle bu yıl festival kapsamında sergi, atölye, panel ve söyleşiler yapılamayacak. Çocuk hakları ile ilgili sanatsal-kültürel üretimlerin artırılmasının hedeflendiği festivalde kazananlar 27 Kasım saat 19.00’da sosyal medya üzerinden açıklanacak.
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