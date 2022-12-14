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Silah kaçakçılığına karışan polis ve avukat tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa-Suriye hattında silah kaçaklığına karışan 1 avukat, 3 sivil ve 9 polisin tutuklandığını kaydetti

Giriş: 14.12.2022 - 11:11 | Güncelleme: ABONE OL
Silah kaçakçılığına karışan polis ve avukat tutuklandı - Öne çıkan haberler
9'u polis 13 şüpheli silah kaçakçılığından tutuklandı
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DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa-Suriye hattında silah kaçaklığına karışan ve aralarında polis ve avukatların bulunduğu kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonla ilgili bilgi verdi.

DHA'da yer alan habere göre Bakan Soylu, silah kaçakçılığı operasyonunda 1 avukat, 3 sivil, 9 polisin tutuklandığını ifade etti.

"Gerçekleşen bu operasyonlar sadece sivillere yönelik bir hadise değil, maalesef suça kamu görevlilerinin de karıştığını görüyoruz. Önemli olan burada suçlu kim olursa olsun gereğini yerine getirmektir" diyen Soylu, şunları kaydetti:

"BİZİM GÖREVİMİZ SUÇLUYU YAKALAMAKTIR"

"15 Temmuz darbesi de kamu görevlileri üzerinden biçimlendirmeye çalışılan bir darbe teşebbüsü maalesef çürük yumurtalar oluyor. Biz de gereğini yapmakla mükellefiz. Şanlıurfa bu sınır hattında şu anda güvenli bölge olarak nitelendirdiğimiz Telabyad ve Resulayn’dan oradan getirdikleri Kalaşnikofların burada yine bir zincir üzerinden başka yerlere aktarmak için bir yasa dışı silah kaçakçılığına başvuran bir ekibi yine güvenlik güçlerimiz emniyet teşkilatımız istihbaratımız başarılı bir şekilde tespit etti. Bu zincirin bir halkası bir avukat idi avukat üzerinden yürüyerek, 3 sivil ve polis memurlarının bu işe karıştığını görünce hemen operasyon yapıldı. Burada 10 polis memuru, 3 sivil ile bir avukat gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen 9 polis tutuklandı. Polis memurları bir tanesi de adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer 3 sivil ile bir avukat tutuklandı. Bunu da bilmenizi isterim, bu olayın ilk safhasıdır. Bu da özellikle dijitalleri incelendikten sonra hangi hatta sirayet ettiği belirlenecek ve buna yönelik de bir genişleme imkanı olabilecektir. Bizim görevimiz suçluyu yakalamaktır. Kimse devletin üniforması altında suç işleme özgürlüğüne sahip değil, gereğini yerine getiriyoruz. Bu silah kaçakçılığı ile alakalı bir emniyet müdürü yok. Olsa emniyet müdürü de alınırdı. Başka bir rütbeli varsa o da alır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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