9 Temmuz Milli Piyango sonuçları açıklanıyor. Milli Piyango çekilişi her ayın 9-19-29'unda düzenleniyor. Ayrıca, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim ve Yılbaşı gibi resmi bayramlarda da Milli Piyango özel çekilişi yapılıyor. 2020 yılı Temmuz ayının ilk Milli Piyango çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte, 9 Temmuz Milli Piyango çekilişi bilet sorgulama ekranı...

9 TEMMUZ MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BİLET SORGULAMA

Milli Piyango çekilişi dün akşam saat 18:00'da Milli Piyango İdaresi Binası'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. Milli Piyango çekilişinin ardından şanslı numaralar Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesinde açıklanıyor. İşte, 9 Temmuz Milli Piyango bilet sorgulama sayfası...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BİLET SORGULAMA (9 TEMMUZ 2020)