En güncel koronavirüs vaka sayıları

Sağlık Bakanlığı'nca içerisinde yurt genelinde aşı oranlarının da yer aldığı 'Günlük Covid- 19 Tablosu paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte yapılan 226 bin 427 testte 5 bin 171 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 48 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 12 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

9 TEMMUZ CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

8 TEMMUZ CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

8 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 52 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 160’de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 7 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 5 bin 160 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52 oldu. Bir günde toplam 225 bin 253 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 4 bin 636 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 59,42 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 26,11 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 55 milyon 349 bin 378'e yükseldi.

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DÜNYADA CORONA VİRÜSÜ SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 250 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 185 milyon 629 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 13 bine, iyileşenlerin sayısı 169 milyon 876 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 622 bini, Hindistan'da 30 milyon 708 bini, Brezilya'da 18 milyon 855 bini ve Fransa'da 5 milyon 790 bini geçti.

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 1010 yeni vaka tespit edildi. 19 Haziran’dan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı yeniden 1000'in üzerine çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Dr. Ahmed el-Manzari, Kovid-19 vakalarının doğu Akdeniz bölgesinde yeniden yükselişe geçmesiyle ilgili uyarıda bulundu.

İsrail'de ilk kez Kovid-19'un "Delta Plus" varyantı tespit edildi.

Tunus'ta Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 119 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 7 bin 930 kişinin enfekte olduğu ve 5 bin 94 kişinin iyileştiği belirtildi.

Myanmar'da askeri darbeyle iktidardan indirilen ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii, gözaltında tutulduğu evde Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, Kovid-19 ile mücadele kapsamında inşa edilen 5 yeni hastanenin açılışını, gündüz oluşan kalabalık nedeniyle gece yarısı yaptı.

Avustralya, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Sidney kentinde uygulanan iki haftalık karantinayı 1 hafta daha uzattı.

Çin, Myanmar sınırındaki bir şehirde Kovid-19 vakalarının artması üzerine sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Güney Kore'de Aralık 2020'den bu yana en fazla Kovid-19 vakası görüldü. Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1212 Kovid-19 vakası 25 Aralık 2020'den bu yana en büyük günlük vaka artışı oldu.

Yapılan bir araştırmada, Kovid-19'a karşı geliştirilen mRNA aşılarının anne sütü yoluyla bebeğe geçmediği ifade edildi. United Press International'ın (UPI) haberine göre, California Üniversitesinden bir grup araştırmacı, emziren annelerin BioNTech, Pfizer ve Moderna gibi mRNA aşısı yaptırdığında aşının bebeklere taşınmadığını ortaya koydu.

Gana, Kovid-19 ile mücadele için Dünya Bankasından 200 milyon dolarlık kredi alacak.

Sri Lanka'da sağlık yetkililerince yapılan açıklamada, ilk doz AstraZeneca aşısı olup ikinci dozu bekleyen kişilere, Pfizer aşısının yapılmasının onaylandığı duyuruldu.

Senegal'de Kovid-19 vakalarında son dönemde görülen hızlı artış, salgında 3'üncü dalga endişesine yol açtı.

Vietnam'da artan Kovid-19 vaka sayılarına rağmen 1 milyona yakın öğrenci lise sınavlarına giriyor.

İranlıların Kovid-19 aşısı olmak için Ermenistan'a gittiği bildirildi.

Türkmenistan’da açıklanan Kovid-19 vakası olmamasına rağmen vatandaşlara mecburi aşılama yapılacak.