Vatandaşlar 9 Temmuz koronavirüs tablosunun açıklanmasını bekliyor. Sağlık Bakanlığı, her gün en güncel koronavirüs tablosunu açıklıyor. En güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti. 9 Temmuz korona tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

9 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR!

9 Temmuz koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklandığında haberimizde yer alacak.

8 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU



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Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 12 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 59,90, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 26,52 olarak kayda geçti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz olmak üzere toplam 842 bin 570 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 37 milyon 179 bin 5'i birinci doz, 16 milyon 462 bin 718'i ikinci doz, 2 milyon 550 bin 225'i üçüncü doz olmak üzere toplam 56 milyon 191 bin 948'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Şırnak, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Mavi olmaya yaklaşan illerimizin sayısı artıyor. Aşı ile tam bağışıklık sağlanabilmesi için biran evvel aşınızı olun." değerlendirmesinde bulundu.