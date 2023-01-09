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9 Ocak Pazartesi 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişi bugün gerçekleştirildi. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası, günün kazanan numaraları belli oldu. İşte, 9 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve detaylar...

Giriş: 09.01.2023 - 21:40 | Güncelleme: ABONE OL
9 Ocak Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları | Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı
HABERTURK.COM

Pazartesi ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto, saat 21.30'da noter huzurunda ve canlı yayında çekiliyor. İşte, 9 Ocak Pazartesi günü Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 9 OCAK 2023 PAZARTESİ

4-21-23-33-35-48 JOKER: 12 SÜPERSTAR:73

Büyük ikramiye: 85.439.109,36 TL

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SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık

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