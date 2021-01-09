Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları düzenleniyor. Cumartesi akşamı ise çekiliş Seda Sayan'ın özel sunumu ile gerçekleşiyor. Sayısal Loto oyununda uzun süredir şanslı numaraları bilen çıkmadığı için ikramiye kar topu gibi büyüdü. İşte 9 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

9 OCAK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto 21.30'da açıklandı. İşte şanslı rakamlar: