12 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Elazığ'ın Keban ile Baskil ilçesi arasında Karakaya ile Keban Barajı’nın bağlantı kolu olan bölgede bu yıl yöre sakinlerinin Vali Çetin Oktay Kaldırım’a aktarmasıyla iki kanyon keşfedildi.
İHA'nın haberine göre Vali Kaldırım’ın birkaç defa ziyaret ettiği kanyonlardan birine Saklıkapı, diğerine ise bölgede yaşayan Kara leyleklerin ismi verildi. Turizme kazandırılması için çalışmalar yürütülen Saklıkapı ve Kara Leylek kanyonlarının güzelliği tüm ayrıntılarıyla görüntülendi.
Keban ilçesinden tekne ile ortalama 40 dakikada Saklıkapı Kanyonu'na, 50 dakikada ise Karaleylek Kanyonu'na ulaşım sağlanabiliyor.
İlk olarak ulaşılan Saklıkapı kanyonu yaklaşık 4,5 kilometrelik uzunluğu ile dikkat çekiyor. Kanyonun ilk bir kilometrelik kısmının ardından açık alana ulaşılırken, 20 metre ilerisinde ikinci kısım başlıyor.
İkinci kısım da belirli bir süre daralan bölgelerden geçildikten sonra yolu kapatan devasa bir kaya halat yardımıyla geçiliyor, ardından muhteşem bir vadi karşınıza çıkıyor.
Yeri geldiğinde bir insan geçecek kadar daralan kanyon, zaman zaman içerisinde büyüyen ve ayrı bir görsel şölen sunan ağaçlar dikkat çekiyor. Kanyonun ucu ise bölgedeki yerleşim yerlerine kadar çıkıyor.
Saklıkapı kanyonundan tekne ile on dakika uzaklıkta yer alan Karaleylek Kanyonu'nun görselliği ise ayrı bir keyif veriyor. Tekne ile gezilebilen kanyonda kara leyleklerin yuvaları görülürken, aşağıya doğru büyüyen küçük ağaçlar dikkat çekiyor. Tepesinde doğal çökme sonucu oluşan delik ise kuş bakışı kalbi andırıyor.
Bölgeyi bilenlerin zaman zaman geldiği kanyon şimdi turizme tamamen kazandırılmak için başlatılan çalışmaların kısa süre içinde sonuçlanmasını bekliyor.
Öte yandan bazı girişimcilerin yoğun talep nedeniyle önümüzdeki haftalarda kanyonlara tekne turu planladığı öğrenildi.
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