9 Mart anlık ve canlı verilerle 1 euro ne kadar? Euro kuru bugün ne kadar? canlı takip ekranı!

Ülkemizdeki ve dünyadaki önemli gelişmelerin döviz kurlarına etkisi merak ediliyor. Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere tüm gelişmeler sonucunda gözler döviz kurlarına çevrildi. Özellikle yatırımcılar ve ekonomi takipçileri euro düştü mü yükseldi mi sorularına yanıt arıyor. İşte 9 Mart Çarşamba güncel euro kuru...

9 MART 2022 EURO KURU

9 Mart saat 09:50 itibariyle 1 euro 15,94 liradan işlem görüyor.