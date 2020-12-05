9 Kere Leyla filmi oyuncuları ve konusu

9 Kere Leyla, Ezel Akay'ın yönettiği ve senaryo ekibinde yer aldığı, başrollerini Demet Akbağ ve Haluk Bilginer gibi usta oyuncuların çektiği, 4 Aralık 2020 tarihinde Netflix"te yayınlanan Türk yapımı komedi filmidir. Peki 9 Kere Leyla oyuncuları kimler? 9 Kere Leyla filminin konusu ne? İşte 9 Kere Leyla filmi fragmanı...

9 KERE LEYLA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yerli filmde bir aşk üçgeni mizah unsurlarıyla ele alınıyor. Bir ev hanımı, kocası ve evlilik terapistleri bir aşk üçgenine saplanır. Yetmezmiş gibi kendilerini antik bir el yazmasını ele geçirme planının tam ortasında bulurlar.

9 KERE LEYLA OYUNCULARI KİMLER?

Netflix'in yeni Türk yapımı filmi 9 Kere Leyle filminin oyuncu kadrosunda;

Demet Akbağ - Leyla

Haluk Bilginer - Adem

Elçin Sangu - Nergis

Fırat Tanış - Mahdum

Alican Yücesoy - Haris

Hakan Eke -

Emre Kıvılcım -

İhsan Ceylan -

Hasan Eflatun Akay -

Bertan Çelikkol -

Kerime Obenik -

Bimen Zartar - Dayı

Reşit Berker Enhoş -

Arda Cartı yer almaktadır.