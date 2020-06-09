Koronavirüs Türkiye vaka ve ölü sayısı kaç? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Bakan Koca'nın dün akşam açıkladığı tabloya göre, 8 Haziran itibari ile toplam vaka sayısı 171 bin 121 oldu. İşte detaylar...

9 HAZİRAN KORONAVİRÜS VAKA SAYISI AÇIKLANDI MI?

9 Haziran Türkiye'ye ait corona virüs tablosu henüz açıklanmadı. Tablonun akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanması bekleniyor. Rakamlar güncellenir güncellenmez detaylar haberimizde yer alacak.

CORONA VİRÜS TABLOSU 8 HAZİRAN 2020

8 Haziran Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün akşam resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. TEDBİR AZALIRSA, TEHDİT ARTACAK." dedi.

4 BİN 711 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 171 BİN 121

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 39 bin 361 testten 989'u pozitif çıktı, 19 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 171 bin 121 oldu. Toplamda 4 bin 711 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 625, entübe edilmiş hasta sayısı 261 oldu. 141 bin 380 hasta da iyileşti.

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ABD'DE KORONAVİRÜS KAYNAKLI ÖLÜMLER 113 BİNİ GEÇTİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 648 artarak 113 bin 125'e çıktı.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olma özelliğini koruyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 135 artışla 2 milyon 27 bin 438'e ulaştı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 648 artarak 113 bin 125'e yükseldi.

ABD'yi, 711 bin 696 vakayla Brezilya, 458 bin 253 vakayla Rusya ve 288 bin 797 vakayla İspanya izliyor.

Salgının en fazla etkilediği eyalet olan New York'ta vaka sayısı 399 bin 892 kişi olarak kayda geçti. Burada 30 bin 516 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 167 bine yaklaşan vakayla New Jersey ve 134 binden fazla vakayla California takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 21 milyon 728 bini, iyileşen hasta sayısı da 773 bini aştı.