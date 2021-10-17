2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 9. haftada da nefesleri kesiyor. İşte bu hafta şimdiye dek oynanan maçlar sonrası merakla araştırılan Süper Lig'de haftanın panaroması...



SÜPER LİG 9. HAFTA FİKSTÜRÜ

15 Ekim Cuma:

20.00 Başakşehir 3-2 Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

16 Ekim Cumartesi:

13.30 Giresunspor 2-0 Ç. Rizespor (Çotanak)

16.00 Sivasspor 2-2 Antalyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Adana Demirspor 0-2 Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

17 Ekim Pazar:

13.30 Kasımpaşa 1-2 Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Galatasaray 1-0 Konyaspor (NEF)

16.00 Altay 0-1 Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Trabzonspor 3-1 Fenerbahçe (Medical Park)

18 Ekim Pazartesi:

20.00 Alanyaspor - Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Hatayspor - Gaziantep (Yeni Hatay)

SÜPER LİG 9. HAFTA PUAN DURUMU