2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 9. haftada da nefesleri kesecek. İşte bu hafta oynanacak maçlar öncesi merakla araştırılan Süper Lig'de haftanın panaroması...



SÜPER LİG 9. HAFTA FİKSTÜRÜ

15 Ekim Cuma:

20.00 Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

16 Ekim Cumartesi:

13.30 Giresunspor - Ç. Rizespor (Çotanak)

16.00 Sivasspor - Antalyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Adana Demirspor - Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

17 Ekim Pazar:

13.30 Kasımpaşa - Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Galatasaray - Konyaspor (NEF)

16.00 Altay - Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe (Medical Park)

18 Ekim Pazartesi:

20.00 Alanyaspor - Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Hatayspor - Gaziantep (Yeni Hatay)

SÜPER LİG 8. HAFTA PUAN DURUMU