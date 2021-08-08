9 gollü maçta kazanan Molde

Norveç Eliteserien'in 14'üncü haftasında Molde, Haugesund'u konuk etti. İlk yarısı 3-3 biten mücadeleyi 5-4 kazanmayı başaran Molde, puanını 33'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri, 11, 15 ve 48'inci dakikalarda Ohi Omoijuanfo, 29'uncu dakikada Eirik Hestad ve 59'uncu dakikada Magnus Eikrem kaydetti. Haugesund'un golleri ise 13'üncü dakikada Sandberg, 18'inci dakikada Wadji, 28'inci dakikada Stolas ve 82'nci dakikada Ndour'dan geldi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."